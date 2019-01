Bal Thackeray's Birthday: शिवसेना समर्थक ने कुछ इस अंदाज में बाला साहेब को दी श्रद्धांजलि, 33 हजार रुद्राक्ष से बनाई तस्वीर

बाला साहेब ठाकरे की जयंती (Bal Thackeray's birth anniversary) के मौके पर शिवसेना के एक समर्थक ने उन्हें अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी. चेतन राउत नाम के इस समर्थक ने 33 हजार रुद्राक्ष की मदद से बाला साहेब की एक तस्वीर बनाई. राउत (Bal Thackeray's birth anniversary) ने इस तस्वीर को शिव सेना (Shiv Sena) भवन के बाहर लगाया है. राउत के बताया कि बाला साहेब ठाकरे (Bal Thackeray's birth anniversary) को रुद्राक्ष ज्यादा पसंद थे. इसलिए मैनें उनकी याद में यह तस्वीर सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष के इस्तेमाल से ही बनाई है. मैं 33 हजार रुद्राक्ष से बने इस तस्वीर के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड भी बनाना चाहता था. बता दें कि बाला साहेब ठाकरे की जयंती (Bal Thackeray's birth anniversary) से एक दिन पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के स्मारक के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था. इसी स्मारक के लिए बीएमसी बुधवार को महापौर बंगला एमएमआरडीए को सौंपेगी. इस ऐलान के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच कई दिनों से चल रहे मनमुटाव में कमी आने की उम्मीद की जा रही है.

Maharashtra: Artist puts up a portrait of Balasaheb Thackeray in front of Shiv Sena Bhavan, Mumbai on the occasion of his birth anniversary. The portrait is made up of 33,000 Rudrakshas. pic.twitter.com/PMhuHS2i75

शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती के ठीक एक दिन पहले मंगलवार को महाराष्ट्र की कैबिनेट ने उनके स्मारक को मंजूरी देते हुए 100 करोड़ रुपये की राशि देने का ऐलान किया था. सरकार ने बताया था कि इस स्मारक का निर्माण एमएमआरडीए की ओर से किया जाएगा और स्मारक का नाम बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक रखा जाएगा. बीजेपी को उम्मीद है कि इस ऐलान के बाद दोनों पार्टियों के बीच चल रही नोकझोंक में कमी आएगी.

Mumbai-based artist Chetan Raut: Balasaheb Thackeray had a special relationship with rudraksha, so I wanted this portrait to be made of it. It is an 8x8 feet portrait and is made up of 33,000 rudrakshas, I tried to make it a world record. pic.twitter.com/eguIawxCZK