महाराष्ट्र के सियासी उटलफेर पर क्या-क्या बोले बीजेपी नेता...

महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर पर जहां दिनभर विपक्ष हमलावर रहा वहीं बीजेपी नेताओं ने इस फैसले की जमकर तारीफ की. आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendera Modi) ने देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)और अजीत पवार (Ajit Pawar)को शपथ लेने पर बधाई दी. प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों नेता महाराष्ट्र के बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे.

Congratulations to @Dev_Fadnavis Ji and @AjitPawarSpeaks Ji on taking oath as the CM and Deputy CM of Maharashtra respectively. I am confident they will work diligently for the bright future of Maharashtra.