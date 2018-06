Mumbai Plane Crash : मुंबई के घाटकोपर में चार्टर्ड प्लेन क्रैश, एक राहगीर समेत 5 लोगों की मौत

मुंबई के घाटकोपर में सर्वोदय अस्पताल के पास एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश कर गया है. पुलिस के मुताबिक, हादसे में 5 लोगों की जान गई है, जिसमें एक राहगीर है. ये चार्टर्ड प्लेन जुहू एयरपोर्ट से टेस्टिंग के लिए उड़ा था, तभी क्रैश हो गया. क्रैश होने के बाद चार्टर्ड प्लेन धू-धू कर जलने लगा और एक निर्माणाधीन इमारत से जा टकराया. हादसे के बाद पूरे इलाक़े की घेराबंदी कर दी गई है. चार्टर्ड प्लेन में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी है. मौक़ पर दमकल की गाड़ियां और एंबुलेंस पहुंच गई हैं. राहत और बचाव का काम जारी है.यह विमान मुंबई के घाटकोपर रिहायशी इलाक़े में क्रैश हुआ है. यह विमान उतरने से पहले क्रैश हुआ है. पुलिस ने बताया है कि इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है. बीजेपी के विधायक राम कदम ने कहा है कि प्‍लेन क्रैश में पांच लोगों की मौत हुई है. इस में से चार लोग प्‍लेन में सवार थे जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है.इस विमान के क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई है. और कुछ दूर तक आग का धुआं दिखाई दे रहा है. यह बीचक्राफ्ट किंग एयर सी 90 टर्बोप्रॉप विमान था. यह विमान निर्माणाधीन इमारत के पार दुर्घटनाग्रस्त हुआ है.

