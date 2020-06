मुंबई में कोरोना का कहर जारी, 99% ICU बेड और 94% वेंटिलेटर नहीं हैं खाली

वहीं शहर के बाहर भी हालत कुछ ऐसी ही है. अगर मुंबई के बाहर के कोरोना वायरस अस्पताल और कोविड हेल्थ सेंटर्स की बात करें तो यहां 10450 बेड्स उपलब्ध हैं. जिनमें गंभीर रूम से बीमार और मध्ययम रूप से बीमार मरीजों के लिए हैं, उनमें से 9098 बेड्य यानि करीब 87 प्रतिशत बेड भरे हुए हैं.

एडिशनल म्यूनिसिपल कमिशनर अश्विनी भिड़े ने ट्वीट कर जानकारी दी, 'आज मुंबई में कोरोना के 28163 एक्टिव केस है. अभी तक 25152 मरीजों ठीक होकर घर जा चुके हैं. और कल 11 जून को मुंबई का कोविड स्टेट्स इस प्रकार है. मामलों के दोगुने होने का अनुपात 25 दिन है वहीं प्रतिदिन बढ़ने वाले मामलों औसत अनुपात 2.76 प्रतिशत कम हुआ है'

Today's active #COVID19 positive cases within @mybmc are 28163 and total discharged cases are 25152. And here is Mumbai COVID19 status of yesterday 11th June. Doubling rate is now 25 days and average daily growth rate has gone down to 2.76%. pic.twitter.com/wLYJUJtVql