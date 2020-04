कोरोनावायरस लॉकडाउन : महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए चलाएं स्पेशल ट्रेन, CM उद्धव ठाकरे की PM से मांग

बता दें कि पिछले दिनों लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के बीच घर जाने की आस में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर बांद्रा रेलवे स्टेशन में एकत्र हो गए थे. जिसे बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. प्रवासी मजदूरों की मांग थी कि उन्हें अपने घर लौटने की इजाजत दी जाए. इस दौरान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को आश्वस्त किया कि लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) कोई ‘लॉक-अप' नहीं है. अपने गृह क्षेत्र जाने की उम्मीद में बांद्रा में इकट्ठा हुए दिहाड़ी मजदूरों से उन्होंने वापस लौटकर कोरोना वायरस की ‘चुनौती' का सामना करने की अपील की थी.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray has reiterated his demand for special trains to ensure that migrant labour from other States can return home. He has demanded to the Hon'ble Prime Minister & the Railway Ministry that guidelines about this to be issued by April-end.