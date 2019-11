महाराष्ट्र के घटनाक्रम को राजनाथ ने बताया राज्यपाल का विशेषाधिकार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और अजित पवार (Ajit Pawar) को शपथ दिलाए जाने को राज्यपाल का विशेष अधिकार बताया है. बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना-राकांपा और कांग्रेस के बीच उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाये जाने को लेकर सहमति बन गई थी लेकिन इसके बाद नाटकीय ढंग से देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई. इस बारे में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि यह राज्यपाल का विशेषाधिकार है कि वह किसे आमंत्रित करते हैं.

यह भी पढे़ं- महाराष्ट्र : रात 11:45 बजे BJP ने शुरू की थी 'सियासी सर्जिकल स्ट्राइक', जानिए 8 घंटों में किस पल क्या हुआ

बता दें कि राजनाथ से एक कार्यक्रम से इतर जब संवाददाताओं ने महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, "इस समय जिस कार्यक्रम में यहां आया हूं, कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता. यह राज्यपाल का विशेषाधिकार था. संतुष्ट होने पर राज्यपाल को जिसे आमंत्रित करना था, उन्होंने आमंत्रित किया.''

Congratulations to Shri @Dev_Fadnavis and Shri Ajit Pawar on taking oath as the Chief Minister and Deputy Chief Minister of Maharashtra. I am extremely confident that they will jointly work for the progress and prosperity of the state.