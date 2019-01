नागपुर: निर्माणाधीन अस्पताल में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां

नागपुर के एक निर्माणाधीन अस्पताल में भीषण आग (Nagpur Fire) लग गई है. आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है. यह भी पता नहीं चल सका है कि कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं.

Maharashtra: Fire breaks out in an under-construction hospital in Nagpur. Ten fire tenders are at the spot and the situation is under control now. pic.twitter.com/DVsCgvhyTY