मुंबई: ट्राइडेंट होटल के पास शो रूम में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाए जाने की खबर

मुंबई के नरीमन प्वाइंट में स्थित होटल ट्राइडेंट (Trident Hotel) के पास एक शो रूम में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई. खबर है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है.आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं. अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. बताया जा रहा है कि रात 11 बजे होटल के पास एक शो रूम बेसमेंट में लेवल-2 स्तर की आग लगी थी. वहीं खबर है कि मुंबई मझगांव होटल में भी आग लग गई है. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं.

Latest visuals from Mumbai: Level-2 fire had broken out in Trident Hotel at Nariman Point, late night yesterday. Fire tenders present at the spot. No casualties reported till now. #Maharashtra