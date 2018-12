मुंबई में कब 'बुझेगी आग' : देर रात मलाड इलाके में भड़की चिंगारी, बीते एक महीने में हो चुकी हैं 4 घटनाएं

मुंबई के मलाड में झोपड़ पट्टी में देर रात आग लग गई है. मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है. गनीमत इस बात की रही इस घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है. दमकल विभाग के अधिकारी वीएन पनीग्रही ने बताया कि आग को बुझाने में नौ मोटर पंप और आठ वाटर टैंक का इस्तेमाल किया गया है और अब आग पर काबू पा लिया गया है. हालांकि अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि आग किन कारणों से लगी है. गौरतलब है कि मुंबई में आग लगने की घटना कोई नई बात नहीं है. साल भर कहीं न कहीं आग लगने की घटना आती रहती हैं. हर बार प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन घटना के बाद मुआवजे का ऐलान होता है और फिर उसके बाद फिर वही 'ढाक के तीन पात' हो जाने वाली कहानी हो जाती है.

Mumbai: VN Panigrahi, deputy chief fire officer on fire that broke out in shanties in Malad says, "Nine motor pumps and eight water tankers are here. Firefighting operations are underway but the fire is under control. There are no reports of any casualty yet." #Maharashtrapic.twitter.com/Ygdf4mkIhr