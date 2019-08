महाराष्ट्र के भिवंडी में चार मंजिला इमारत गिरी, दो की मौत, कई घायल 

महाराष्ट्र के भिवंडी में शनिवार को एक चार मंजिला इमारत गिर गई. पुलिस के अनुसार घटना के समय इमारत के अंदर कुछ लोग मौजूद थे, जो इमारत के गिरने के बाद अंदर ही फंसे रहे गए. पुलिस फिलहाल अंदर फंसे लोगों के निकालने में जुटी है. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सात लोगों को बाहर निकाला गया है. जिनमें से दो की मौत हो गई है और पांच हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इमारत के अंदर 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है. राहत और बचाव के काम में कई टीमें काम कर रही हैं.

वहीं, भिवंडी नगर निगम के कमिश्नर अशोक रणखंब ने बताया कि उन्हें इमारत की जर्जर हालत के बारे में सूचना दी गई थी. सूचना मिलते ही मैंने अपनी इमरजेंसी टीम मौके पर भेजी और सभी लोगों को इमारत से बाहर निकलने को कहा. हमनें इस इमारत में रहने वाले सभी परिवारों को बाहर निकाल लिया था. लेकिन बाद में कुछ लोग बगैर अनुमति के इमारत में गए. और यह हादसा इमारत में उनके घुसने के तुरंत बाद हुआ.

Ashok Rankhamb: We vacated the entire building but some people entered the building without permission. It was then the building collapsed. 4 people were rescued, of them one died. It's an 8-year-old building & was built illegally. Investigation will be done. https://t.co/UhX0OSVTxX