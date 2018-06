शहर के कई भागों में सोमवार को बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं और बिजली कड़की जिससे कुछ जगहों में जलजमाव हो गया. बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आपदा नियंत्रण कक्ष ने एक बयान में कहा कि अंधेरी में अधिकतम 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र और उत्तर-पूर्व में आज हो सकती है भारी बारिश, राजस्थान में आंधी की आशंका

#Maharashtra: Trees uprooted in #Thane following strong winds. Indian Meteorological Department (IMD), Mumbai, has issued a warning stating that thunderstorm, accompanied with gusty winds with lightning, is likely to occur in Thane during next few hours. pic.twitter.com/GAkfSTiNR2