Mumbai Rains: मुंबई और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश, जगह-जगह जलजमाव की स्थिति, हाई टाइड का अलर्ट

खास बातें मुंबई में भारी बारिश से जलजमाव की स्थिति हाई टाइड का अलर्ट जारी सरकारी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश

मुंबई और आस-पास के इलाकों में खासकर थाने पालघर में आज तेज बारिश का अलर्ट है. मुंबई के उपनगर में काफी देर से लगातार बारिश जारी है, जिसके कारण नालासोपारा वसई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. हालांकि, अभी समुद्र में लो टाइड है. हाई टाइड दोपहर 1 बजकर 44 मिनट पर 4.9 मीटर की लहर का अनुमान है. बारिश के कारण मालाड मालवणी के नीचले इलाको में भी पानी जमा होना शुरू हो गया है. हालांकि, मुंबई में लोकल ट्रेन और सड़क यातयात अभी सामान्य है. वहीं, ठाणे नगर निगम ने शहर में लगातार बारिश को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं.

Maharashtra: Palghar Collector Kailash Shinde has issued orders that all schools & colleges in Palghar will remain closed today, in view of continuous rainfall in the area. https://t.co/zyLq3fIgRB — ANI (@ANI) August 3, 2019

बता दें कि मौसम विभाग ने मुंबई में शनिवार देर रात और रविवार को भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया था. भारतीय मौसम विभाग के मुंबई कार्यालय में मौसमविज्ञान के उप महानिदेशक के.एस. होसालिकर ने ट्वीट किया था , "खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से शनिवार रात और रविवार को मुंबई में भारी बारिश की संभावना है. इसके मद्देनजर पश्चिमी तट सहित इलाके में अलर्ट जारी किया गया है."

Maharashtra: Waterlogging in Malad area of Mumbai due to incessant rainfall in the region. #MumbaiRainspic.twitter.com/o3nChfnbH8 — ANI (@ANI) August 3, 2019

भारी बारिश को देखते हुए ठाणे में सभी सरकारी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए है.

Maharashtra: All government schools to remain closed in Thane today. Thane Municipal Corporation has issued the orders in view of continuous rainfall in the city. pic.twitter.com/tQPX5TXLXV — ANI (@ANI) August 3, 2019

मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, मौसम विभाग के सांताक्रूज केंद्र पर शुक्रवार को सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुए 24 घंटे के दौरान 43.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसी अवधि में दक्षिण मुंबई के कोलाबा स्थित मौसम केंद्र पर 21.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. (इनपुट एजेंसी)

