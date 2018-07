VIDEO : मुंबई में भारी बारिश के साथ आया हाई टाइड, देखें इस मॉनसून की सबसे ऊंची लहरें

खास बातें मुंबई में भारी बारिश के साथ आया हाई टाइड मॉनसून की सबसे ऊंची लहरें उठीं हाई टाइडसे 15 मैट्रिक टन कचरा फैल गया

High tide in Mumbai as heavy rain lashes the city. #MumbaiRainspic.twitter.com/6EV1qlvstf — ANI (@ANI) July 15, 2018

Heavy rain continues to lash Palghar in #Maharashtrapic.twitter.com/9FRxs4tsLi — ANI (@ANI) July 15, 2018

#Mumbai: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) workers clean the promenade of Marine Drive as high tide spills garbage pic.twitter.com/P5dRnNK0OV — ANI (@ANI) July 15, 2018

मुंबई में आज दोपहर 1 बजकर 49 मिनट पर करीब 5 मीटर लंबी हाई टाइड देखने को मिली. मुंबई में इस मॉनसून की ये सबसे बड़ी हाई टाइड है. वहीं, मौसम विभाग से भारी बारिश की चेतावनी मिलने के बाद बीएमसी, मुंबई पुलिस और नेवल कोस्ट गार्ड को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं साथ ही मछुआरों को और लोगों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया है. मुंबई में अभी भी बारिश हो रही है. हाई टाईड आने के कारण समुद्र किनारे और सड़कों पर करीब 15 मैट्रिक टन कचरा फैल गया था. सड़कों पर कचरा आने के कारण बीएमसी कर्मचारियों को को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा.यह भी पढ़ें: बारिश ने रोकी मुंबई की रफ्तार, अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी इस कचरे के चलते यातायात प्रभावित हुआ. हाई टाइड से फैला कचरा इतना ज्यादा था कि एक लेन से ट्रैफिक को बंद करना पड़ा. गौरतलब है कि मौसम विभाग ने शनिवार को इसकी चेतावनी जारी की थी. बीएमसी आपदा प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, समंदर में आज दोपहर के तकरीबन 2 बजे तक 4.97 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई गई थी.यह भी पढ़ें: मुंबई की बारिश में फंसे BJP प्रवक्ता संबित पात्रा, सोशल मीडिया पर वायरल हुई हाथ में जूता उठाए तस्वीर

People gather at Marine Drive as high tide hits #Mumbaipic.twitter.com/SNOQcYPqfI — ANI (@ANI) July 15, 2018

High tide in Mumbai as heavy rain lashes the city. #MumbaiRainspic.twitter.com/XS7AYST1an — ANI (@ANI) July 15, 2018

शनिवार को इस मॉनसून का अब तक का सबसे ऊंचा हाई टाइड 4.96 मीटर रिकॉर्ड हो चुका है.बता दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण समुद्र में तेज रफ्तार लहरों के उठने को हाई टाइड यानी 'ज्वार' कहते हैं. मुंबई के कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश हो रही है.भारी बारिश के कारण मुंबई के लोगों के रोजमर्रा के कामों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है.