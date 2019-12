मुंबई: अगस्त क्रांति मैदान में समर्थन तो आजाद मैदान में नागिरकता कानून के विरोध में रैलियां

मुंबई में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध दोनों में रैली बुलाई गई. अगस्त क्रांति मैदान में बीजेपी ने CAA के समर्थन में रैली बुलाई, वहीं आज़ाद मैदान में इसके ख़िलाफ़ रैली बुलाई गई. दक्षिणी मुंबई के आजाद मैदान में सैकड़ों स्टूडेंट्स और सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट हुए. वहीं दूसरी और मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में बीजेपी ने इस कानून के समर्थन में रैली बुलाई थी जहां सैकड़ों लोग जुटे. सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के बहाने एक तरह से नोटबंदी को ही दोहराया जा रहा है. आजाद मैदान में मौजूद प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि नोटबंदी पार्ट 2 है. इससे हर किसी पर असर पड़ेगा. एक अन्य छात्र ने कहा कि ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है. जब तक कानून वापिस नहीं लिया जाता हम प्रदर्शन करते रहेंगे.

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये सरकार तानाशाह है और इनको लगता है जो ये चाहेंगे वो ये करेंगे लेकिन सरकार का फर्ज है कि वे संविधान का पालन करें और उसकी रक्षा करे. बहुत सी हस्तियां आजाद मैदान में प्रदर्शन के दौरान नजर आईं. वहीं दूसरी ओर कानून के समर्थन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगस्त क्रांति मैदान में रैली कर रहे थे.

Mumbai: People continue to hold demonstration at August Kranti Maidan in support of #CitizenshipAmendmentActpic.twitter.com/11AEGVWL07