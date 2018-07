महाराष्ट्र के धुले में 5 लोगों की पीट-पीटकर हत्‍या मामले में मुख्‍य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गौरतलब है कि व्‍हाट्सऐप पर बच्‍चा चोरी की अफवाह के बाद एक जुलाई को धुले में भीड़ ने 5 लोगों की पीट-पीटकर हत्‍या कर दी थी. पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम दशरथ पवार है. मामले में अभी तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस ने बताया था कि उन लोगों पर हमला इसलिए हुआ था कि व्‍हाट्सऐप पर इलाके में ऐसे लोगों की मौजूदगी की अफवाह फैल गई थी जो बच्‍चों का उनके अंगों के लिए अपहरण करते हैं.पुलिस ने बताया था कि मारे गए लोग घुमंतू नाथ गोसावी समुदाय के थे जो घर-घर जाकर खाना मांगकर गुजारा करते हैं. यह बेहद शांतिपूर्ण समुदाय है और इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है. इस समुदाय के लोगों का एक समूह घटना वाले दिन की सुबह शोलापुर से रैनपाड़ा पहुंचा था. उनमें से कुछ गांव में भिक्षाटन के लिए गए थे तभी स्‍थानीय लोगों ने उनपर हमला कर दिया.

