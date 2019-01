'लड़की आंख मारे' गाने पर सांसद ने स्कूली छात्राओं संग लगाए ठुमके, VIDEO आया सामने

महाराष्ट्र केभंडारा-गोंदिया (Bhandara-Gondiya) से एनसीपी सांसद मधुकर कुकड़े (Madhukar Kukade) का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह स्कूली छात्राओं संग ठुमके लगाते हुए दिख रहे हैं. सांसद भंडारा की एक स्कूल के समारोह में हिस्सा लेने गए थे. स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सांसद मंच पर थे, जबकि कुछ स्कूली छात्राएं नृत्य कर रही थीं. तभी डांस कर रही छात्राओं के साथ सांसद भी आ गए और उन्होंने भी 'लड़की आंख मारे' गाने पर ठुमके लगाने शुरू कर दिए. इसके बाद वहां मौजूद बच्चों ने सांसद को डांस करते हुए देख शोर मचाना शुरु कर दिया. यह वीडियो शनिवार 5 जनवरी का है.

बता दें, महाराष्ट्र की भंडारा-गोंदिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मधुकर कुकड़े ने भाजपा के हेमंत पटले को हरा दिया था. एनसीपी उम्मीदवार मधुकर कुकड़े ने हेमंत पटले को 48,097 वोट से शिकस्त दी थी.

#WATCH NCP MP from Bhandara-Gondiya Madhukar Kukade dances with students during a school function in Bhandara. #Maharashtra (5.1.19) pic.twitter.com/tCJJB9igxr