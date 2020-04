पालघर मॉब लिंचिंग : 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड-100 से ज्यादा लोग अरेस्ट, CM उद्धव ठाकरे बोले- घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि लॉकडाउन को हटा दिया गया है. हमने सिर्फ अर्थव्यवस्था को थोड़ी रफ्तार देने की कोशिश करने के लिए यह कदम उठाया है. मैंने सुना है कि कुछ लोग लॉकडाउन में दी गई छूट को लॉकडाउन की समाप्ति के रूप में मान रहे हैं. यदि वे इस तरह का व्यवहार करते रहे तो हम सख्त कदम उठाएंगे.

We've suspended 2 policemen&appointed ADG CID Crime Atulchandra Kulkarni to investigate the matter. Over 100 persons arrested incl 5 main accused. There is nothing communal in this whole incident. I have spoken to Amit Shah ji this morning: Maharashtra CM on Palghar incident https://t.co/ONKnhXzD0s