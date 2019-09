महाराष्ट्र: उरण के ONGC के LPG प्लांट में लगी भीषण आग, झुलसकर 3 लोगों की मौत, 2 घायल

महाराष्ट्र के उरण स्थित ONGC के एलपीजी प्लांट में भीषण आग लग गई है. आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि दो लोग घायल हैं. हालांकि वहां मौजूद अन्य लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है. मंगलवार की सुबह करीब 7 बजकर 20 मिनट पर प्लांट में धमाके की तेज आवाज आई. फिलहाल अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है. आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है. नवी मुंबई के करीब उरण इलाका पड़ता है, जहां ONGC का प्लांट है. घटनास्‍थल पर राहत और बचावकर्मी मौजूद हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

A fire broke out in storm water drainage early morning 2day in Uran oil & gas processing plant.ONGC fire services & crisis managemnt team immediately pressed in2 action. Fire is being contained. No impact on Oil processing.Gas diverted to Hazira Plant. Situation is being assessed