ट्रायल के लिए बांग्लादेश से यह एंटी कोविड दवा मंगाना चाहती ही महाराष्ट्र सरकार

सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दवा को और सुलभ बनाने के लिए नौकरशाही बाधाओं से बाहर निकलने का रास्ता खोजने को कहा है.अमेरिकी दवा कंपनी गिलियड साइंसेज से पेटेंट लाइसेंस हासिल करने वाली भारतीय फर्म अभी भी देश में दवा का निर्माण और विपणन नहीं कर रही हैं क्योंकि उनके पास अभी तक मंजूरी नहीं है. 18 मेडिकल कॉलेजों को यह दवा उपलब्ध कराई जाएगी और सरकार इसे बांग्लादेशी फर्म से प्राप्त कर रही है क्योंकि भारतीय कंपनियां इसे नहीं बना रही हैं.

महाराष्ट्र सरकार को शुरुआत में 3,000 शीशियां मिल रही हैं और 10,000 से अधिक शीशियों को हासिल करने के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है, जबकि इस दवा के इस्तेमाल के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है.

महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र अह्वाड ने दवा के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी है, उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को टैग करते हुए लिखा, ''

"शुरुआत से मैंने लगातार डीसीजीआई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से रेमेडिसविर दवा के इस्तेमाल की अनुमति देने का आग्रह किया. आप लोग अभी तक इसकी अनुमति को लंबित क्यों रखे हुए हैं, लोग मर रहे हैं. और अभी तक यह सबसे बेस्ट दवा है.''

From the beginning of I consistently urged to DCGI and Central Health Ministry to give permission for Remedesivir Drug

Y r u still holding on to permissions

People are dying and this is as of now the best drug

Plz save lives