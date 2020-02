VIDEO: महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड का PM और गृह मंत्री पर तंज, कहा- बाद में मोदी-शाह बोल देंगे कि...

महाराष्ट्र में शिवसेना (Shiv Sena), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस (Congress) की सरकार है. NCP के कोटे से मंत्री बनाए गए जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) अपनी बयानबाजी को लेकर खूब सुर्खियों में रहते हैं. आव्हाड ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और BJP नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) पर तंज कसा है. एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सोमैया, पीएम मोदी और अमित शाह बोल देंगे कि हमारा राष्ट्रीय खाना फाफड़ा, जलेबी और ढोकला है.

NCP नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, 'मैं तो 365 दिन चिकन, मटन, मछली खाता हूं. हमारी पैदाइश ही वैसी है. अभी किरीट सोमैया ने कुछ लिख के भेजा है कि गरीब आदिवासी के घर में गया और चिकन खाया. गरीब आदिवासी भी वही खाता है क्योंकि वो हमारा खाना है. नहीं तो ये बाद में बोल देंगे गुजराती कि ये सोमैया और मोदी-शाह कि आज के बाद हमारा राष्ट्रीय खाना फाफड़ा, जलेबी और ढोकला है.' उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

#WATCH Maharashtra Min&NCP leader Jitendra Awhad: Kirit Somaiya has written something about eating chicken at poor tribal's house...wo hamara khana hai,nai to ye bad mein bol denge Gujarati ye Somaiya aur Modi-Shah ki aaj ke bad hamara rashtriya khana fafda,jalebi,dhokla hai(1.2) pic.twitter.com/1RMRf9P1ml