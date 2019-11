महाराष्ट्र के उलफेट को प्रकाश जावडेकर ने बताया जनमत का सम्मान तो दिग्विजय बोले यह संविधान का उल्लंघन

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) ने महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर पर ट्वीट कर कहा है कि यह कैसे हो सकता है कि अगर एनसीपी (NCP) विधायक शिवसेना (Shivsena) का समर्थन करते हैं तो सही और अगर बीजेपी का समर्थन करतें हैं तो गलत. आज जो हुआ है वह जनमत का सम्मान है. जावडेकर ने ट्वीट में लिखा कि लोगों ने बीजेपी सरकार के लिए जनादेश दिया था और शिवसेना ने जनादेश को धोखा देने का काम किया है. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने ट्विटर पर लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बधाई. मुझे पूरा भरोसा है दोनों मिलकर राज्य की प्रगति के लिए काम करेंगे. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने लिखा 'अबकी बार - चोरी छिपे शपथ सरकार... (हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों को मुबारक).'

How absurd the argument of Shiv Sena is — If @ShivSena goes with the #NCP it is good and if #NCP MLAs come with @BJP4Maharashtra it is bad. Today what has been honoured is “Peoples' Mandate”@Dev_Fadnavis@AjitPawarSpeaks