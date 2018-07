LIVE : भारी बारिश से आज भी थमी मुंबई की रफ्तार, कई ट्रेनें रद्द, हाई टाइड की चेतावनी जारी

बीते कुछ दिनों से जारी मुंबई में भारी बारिश की वजह से मायानगरी की रफ्तार थम सी गई है. मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबईवासियों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मुंबई और उसके आस-पास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों, रेलवे की पटरियों पर पानी भर गया है और अब रेलवे यातायात भी प्रभावित हो रहा है. बताया जा रहा है कि भारी रविवार और सोमवार की भारी बारिश की वजह से करीब 90 ट्रेनों का परिचालन रद्द करना पड़ा, वहीं, अभी भी कुछ ट्रेन करीब 10 से 15 मिनट की देरी से चल रहे हैं. मुंबई में रात भर रुक-रुक कर बारिश होती रही, जो अब भी जारी है. रात में ही सायन, वडाला, चेंबूर जैसे निचले इलाक़ों से पानी निकाल लिया गया था. हालांकि मुंबई वासियों को बारिश और जलभराव से ज़्यादा समय तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. सुबह 9.49 पर हाई टाइड का अलर्ट है.

मुंबई में भारी बारिश LIVE UPDATES :

बारिश से जगह-जगह पानी इतना भर गया है कि सड़कों पर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है. मौसम विभाग ने आज भी मुंबई में बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है. सोमवार को स्कूल और कॉलेजों को भी बंद रखने के आदेश दिये गये थे. इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से वसाई से विरार के बीच में अगली सूचना तक के लिए ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है. मंगलवार को वेस्टर्न रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर ने बताया कि भारी बारिश की वजह से नाला सोपारा में दोनों ओर से ट्रेनों की आवाजागी रोक दी गई है. हालांकि, लोकल ट्रेन विरार से चर्चगेट तक 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं. इसके अलावा जिला सूचना अधिकारी ने बताया कि पालघर जिले के वसई में जलभराव के कारण करीब 300 लोग अपने घरों में फंसगए. हालांकि यहां के लोगों ने जिला प्रशासन के इस जगह को खाली करने की अपील मानने से इनकार कर दिया.



- भारी बारिश की वजह से जगह-जगह जल जमाव और रेल सेवा के बाधित होने के चलते मुंबई के डब्बा वाला ने भी अपनी सेवा को आज रद्द किया.

- जल जमाव से नाला सोपारा स्टेश की हालत खराब, ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा असर.- भारतीय़ मौसम विभाग के मुताबिक, 10 से 13 जुलाई के बीच में महाराष्ट्र के मुंबई, ग्रेटर मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर आदि जगहों पर भारी बारिश होने की संभवाना है.- मुंबई में भारी बारिश ( # MumbaiRains ) की वजह से वसाई से विरार के बीच चलने वाली ट्रेनों के परिचालन को अगली सूचना तक के लिए रद्द कर दिया गया है.

- महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश की वजह से जल जमाव.

- दादर टीटी इलाके में रात में भी हुई भारी बारिश...- भारी बारिश की तस्वीरें...अधिकारी ने बताया, ‘हमने ऐहतियाती कदम के तौर पर उनके घरों के निकट एबुलेंस खड़ी कर रखी थी.’ इस मौसम में एक दिन में हुई यह सर्वाधिक बारिश है जिसके कारण कई सड़कों और गलियों में पानी भर गया. लोगों को घुटनों तक भरे पानी से गुजरना पड़ा. बारिश और कम दृश्यता के कारण वाहन सड़कों पर रेंगते रहे, सड़कों पर बने गड्ढों से समस्या और भी जटिल हो गयी है. कई स्कूलों ने सोमवार को छुट्टी घोषित कर दी और कई लोग दफ्तर नहीं गए. पश्चिम रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ रेलवे पटरियां पानी में डूब गईं जिस पर रेल यातायात रोक दिया गया है. हालांकि, अन्य पटरियों पर सीमित गति से रेलगाड़ियां चलती रहीं. कुर्ला, सायन और दादर में बहुत अधिक जलभराव हुआ है. अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल रेलवे में रेलगाड़ियां चल रही हैं और कोई भी सेवा रद्द नहीं की गई है. बृहन्मुंबई बिजली आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) के प्रवक्ता ने बताया कि बसें देरी से चल रही हैं लेकिन कोई भी सेवा रद्द या निलंबित नहीं की गई है. मौसम विभाग ने मुंबई में मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है. कोलाबा वेधशाला में बीते 24 घंटे में 170.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग, मुंबई के उप महानिदेशक केएस होसालिकर ने बताया, ‘‘इस मौसम में 24 घंटे में हुई यह सर्वाधिक बारिश है.’’ उन्होंने बताया कि इसी दौरान उपनगर सांताक्रूज में 122 मिमी बारिश हुई.