मुंबई: खड़ी हुई कार में आग लगने से 15 कारें आई चपेट में

मुंबई के पास वसई इलाके में रविवार तड़के खड़ी हुई एक कार में आग गई गई. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इसके बाद आग ने वहां पास में खड़ी 15 और कारों को अपनी जद में ले लिया और तेजी से पूरे इलाके में फैल गई. घटना वसई के मालाजी पाड़ा क्षेत्र की है. हालांकि, अभी आग पर काबू पा लिया गया है. लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी मौके पर मौजूद हैं. घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है.

Maharashtra: Fire broke out in a parked cab in Malaji Pada, Vasai early morning today. More than 15 other cars were caught in the fire. Fire tenders were rushed to the spot. No casualty reported, fire under control. pic.twitter.com/1Av5Ni6nmW