मुंबई: बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर बॉलीवुड हस्तियों ने उठाई आवाज, सीएम उद्धव ने दिया आश्वासन

हालांकि ऊर्जा राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बिजली कंपनियां लोगों को धोखा नहीं दे रही हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय ने आज कहा कि उसने बिजली कंपनियों को सभी शिकायतों का पारदर्शी रूप से समाधान करने का निर्देश दिया है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, "बिजली के बिलों से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों की बढ़ती संख्या का जायजा लेते हुए, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) ने बिजली कंपनियों को अपनी बिलिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता दिखाने और उपभोक्ता की शिकायतों का तुरंत निवारण करने का निर्देश दिया है."

अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपने बिजली बिल की एक छवि साझा की, जो 36,000 रुपये थी, उन्होंने लिखा "3 महीने का लॉकडाउन और मुझे आश्चर्य है कि मैंने पिछले महीने ऐसा कौन सा नया उपकरण इस्तेमाल किया है या खरीदा है जिससे कि मेरे बिजली बिल इस तरह की बेतुकी बढ़ोतरी हो गई.

अडानी इलेक्ट्रिसिटी पर निशाना साधते हुए तापसी ने पूछा, 'किस तरह की बिजली के आप हमसे पैसे ले रहे हैं?' उन्होंने यह भी कहा कि अप्रैल-मई का उनका बिजली बिल मात्र 4 हजार रु. आया था.

3 months of lockdown and I wonder what appliance(s) I have newly used or bought in the apartment only last month to have such an insane rise in my electricity bill. @Adani_Elec_Mum what kind of POWER r u charging us for? pic.twitter.com/jZMMoxDMgj