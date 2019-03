मुंबईः सीएम देवेंद्र फडणवीस की घोषणा- ब्रिज हादसे में मरने वालों के परिवार को 5 लाख और घायलों को मिलेगा 50 हजार

मुंबई (Mumbai) के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (Chhatrapati Shivaji Terminus) के पास फुटओवर ब्रिज (Bridge Collapses) हादसे में पीड़ित परिवारों के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद यह घोषणा की. उन्होंने पुल गिरने से मरने वालों के परिवार के लिए पांच लाख और घायलों को पचास हजार रुपये देने की घोषणा की है. यह जानकारी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दर्ज है. जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से आर्थिक मदद की घोषणा की गई है. राज्य सरकार ने कहा है कि वह घायलों के समस्त खर्च को खुद वहन करेगी.

यह भी पढ़ें- मुंबई फुट ओवरब्रिज हादसा: पीएम मोदी ने जताया दुख, सीएम फडण‍वीस ने कहा- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

CM @Dev_Fadnavis ordered high level enquiry into #MumbaiBridgeCollapse incident and announced ₹5 lakh for the next of the kins of deceased and ₹50,000 to the injured and their medical expenses will be borne by GoM. pic.twitter.com/k6mR5PCGzb