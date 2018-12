मुंबई: कमला मिल्स कंपाउंड के नजदीक निर्माणाधीन इमारत में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद

मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड के नजदीक एक निर्माणाधीन इमारत में आग लग गई है. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो काफी मशक्कत कर रही हैं. समाचार एजेंसी एएनआई ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसमें इमारत से धुआं निकलते दिखा जा सकता है. हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

Mumbai: Fire breaks out in an under construction building near Kamala Mills compound. 5 fire tenders at the spot pic.twitter.com/A7uM3LCEWh