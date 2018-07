मुंबई में ज़ोरदार बारिश की वजह से अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास गोखले ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया. हादसा आज सुबह साढ़े सात बजे के क़रीब हुआ. गनीमत है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. ये ब्रिज अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ता है.

#SpotVisuals: Part of Gokhale Bridge connecting Andheri East to West has collapsed on tracks near Andheri Station. 4 vehicles of Mumbai Fire Brigade present at the spot. Traffic on Western Line held up. #Mumbaipic.twitter.com/9A4XqPMV1e