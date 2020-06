VIDEO: समुंदर में डूब रहे शख्स को मुंबई पुलिस के जवानों ने ऐसे बचाया, लोगों ने बजाईं तालियां

मुंबई पुलिस ने इस घटना का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा- "जीवन के कठिन समय में हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे. पुलिस कॉन्सटेबल टी माने और एस सिगवान एक शख्स की मदद के लिए पहुंचे. वह व्यक्ति वालकेश्वर में अचानक से समुद्र में गिर गया था. दोनों ने रस्सी का इस्तेमाल करके उसे सफलतापूर्वक बचाया. इस दौरान, वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर पुलिसकर्मियों की सराहना की.

At the end of our rope, awaits hope. We shall be always there to help you wade through turbulent waters of life.



PC T.Mane and PC S.Shigwan rushed to the help of a man who accidently fell into the sea at Walkeshwar & pulled him out successfully using a rope. #SafetyFirstpic.twitter.com/KLrgcXas48