कोरोना वायरस : सार्वजनिक जगहों को इस तरह खाली करवा रही नागपुर पुलिस, देखें VIDEO

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप को देखकर भारत की सभी राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, नागपुर पुलिस ने कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ने से रोकने के लिए लोगों से अपील की है कि वह सार्वजनिक स्थानों को खाली कर दें और कोशिश करें कि भीड़भाड़ वाली जगह से दूर रहें. नागपुर पुलिस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पेट्रोलिंग के दौरान वह लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि कैसे सतर्क रहकर इस वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं.

साथ ही पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग के दौरान यह बात भी कह रहे हैं कि 31 मार्च तक कोई भी व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकले. बता दें कि नागपुर में स्कूल, कॉलेज और दूसरी प्राइवेट कंपनियां बंद कर दी गई हैं. लोगों की सहायता के लिए कुछ अस्पताल खुले रहेंगे.

