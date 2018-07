दूध उत्पादकों के 'स्वाभिमानी शेतकारी संगठन' के कार्यकर्ताओं ने वाशिम के मालेगांव में राजहंस मिल्क शॉप के ट्रक को आग लगा दी. ट्रक ड्राइवर सुरक्षित बचने में कामयाब रहा. दूध उत्पादक किसानों के इस संगठन की मांग है कि उन्हें दी जाने वाली दूध की कीमत बढ़ाई जाए. किसान संगठन 'स्वाभिमानी शेतकारी संगठन' के कार्यकर्ताओं ने पुणे के निकट सोमवार तड़के वाहनों की आवाजाही रोक दी, जिससे आसपास के इलाकों में दूध की आपूर्ति नहीं हो पाई. दूध उत्पादक किसानों के इस संगठन की मांग है कि उन्हें दी जाने वाली दूध की कीमत बढ़ाई जाए.यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में किसानों का आज से दूध आंदोलन, इन जगहों पर हो सकती है दिक्कत किसान संगठन 'स्वाभिमानी शेतकारी संगठन' के नेता तथा सांसद आर. शेट्टी ने कहा है, नागपुर की घटना की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार तथा पुलिस की है... हमारा विरोध प्रदर्शन रात 12 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रविवार सुबह से ही हिरासत में लेना शुरू कर दिया था, कार्यकर्ताओं के घरों में जाकर महिलाओं को गालियां भी दीं, तब प्रतिक्रिया हुई... हम शांतिपूर्वक विरोध करना चाहते हैं...

#WATCH: Workers of Swabhimani Shetkari Sangathna set ablaze a truck of Rajhans Milk Shop in Washim's Malegaon. Driver later escaped the fire without any injuries. The organisation is demanding price hike for milk farmers. #Maharashtrapic.twitter.com/LOSyim9oLj