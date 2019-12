Twitter पर फिर भिड़ीं देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी, जानें वजह...

खास बातें अमृता फडणवीसी को प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया जवाब एक्सिस बैंक से खाता बदले जाने का है मामला ट्विटर पर भिड़ीं प्रियंका और अमृता

महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी के साथ इसके रिश्ते पहले तलख होते दिख रहे हैं. यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों के नेता किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे को जवाब देने से पीछे नहीं दिखते हैं. ताजा मामला पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणीस के खातों को दूसरे बैंक में हस्तांतरित करने से जुड़ा है. इस मुद्दे पर बीजेपी नेता की पत्नी और शिवसेना नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी के बीच ट्वीट पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है.महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने अपना बैंक खाता एक्सिस बैंक से किसी दूसरे बैंक में हस्तांतरित करने पर शिवसेना सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि खराब नेता पाना महाराष्ट्र की गलती नहीं है लेकिन उसके साथ बने रहना महाराष्ट्र की गलती है. जागो महाराष्ट्र.

Having a bad leader was not Maharashtra's Fault - But Staying with one is ! जागो महाराष्ट्र ! https://t.co/uc9gmvVrNo — AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) December 28, 2019

बता दें कि हाल ही में शिवसेना के शासन वाले ठाणे नगर निगम ने अपना वेतन खाता एक्सिस बैंक से हटाकर एक राष्ट्रीयकृत बैंक में करने का निर्णय लिया. पूर्व सीएम की पत्नी एक्सिस बैंक में बड़े पद पर हैं. अपने ट्वीट में उन्होंने एक खबर भी टैग किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वह शिवसेना नीत सरकार को लेकर अपनी आलोचना वापस नहीं लेंगी. इस ट्वीट के जवाब में शिवसेना नेता प्रियंका चतुवर्देवी ने एक बाद के एक की ट्वीट किए. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हैरानी की बात यह है कि वह इसे 'बदला लेना' कह रही हैं. अगर ऐसा होता तो वह इस बात से सहमत होती कि पूर्व मुख्यमंत्री एक्सिस बैंक में खातों को स्थानांतरित करने का पक्ष लिया क्योंकि वह वहां कार्यरत थी.

Surprised that she is calling it vendetta because if it were,she agrees that the fmr CM favoured moving accounts to Axis Bank as she was employed there

If decision to move accounts was business as usual with zilch involvement of her&fmr CM then where is the question of targeting? https://t.co/eRCOpqMKdW — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) December 29, 2019

यदि खातों को स्थानांतरित करने का निर्णय हमेशा की तरह उनके और पूर्व सीएम की भागीदारी के साथ व्यापार था, तो इसमें सवाल उठाने वाली कौन सी बात होगी. वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि यहां तक कि इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद, मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस बात की जांच कराए कि आखिर एक्सिस बैंक में खाते कैसे चल रहे हैं. क्या यह हितों के टकराव का स्पष्ट मामला नहीं है?

In fact, after reading the interview I urge the Maharashtra government to investigate how moving accounts to Axis bank isn't a clear case of conflict of interest.

Also investigate whether any/ how much CSR was given to the BJP schemes by Axis Bank after moving the accounts? https://t.co/1Ox2PJFvVF — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) December 29, 2019

मैं तो सरकार से इस बात की भी जांच कराने की मांग करती हूं कि क्या खातों को स्थानांतरित करने के बाद एक्सिस बैंक द्वारा भाजपा के योजनाओं को कोई सीएसआर दिया गया था या नहीं.

Last but not the least, a tip to Ms. Fadnavis, judging Maharashtra and teaching Maharashtrians what to do definitely doesn't come under the purview of an employee of @AxisBank .

Those who scribble walls should learn to read the writing on the wall. Jai Maharashtra. https://t.co/oL8kUKieq6 — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) December 29, 2019

एक अन्य ट्वीट में प्रियंका ने लिखा कि आखिर में मैं बस इतना कहना चाहती हूं और यह अमृता जी के लिए एक टिप भी है कि महाराष्ट्र को जज करना और महाराष्ट्र के लोगों को क्या करना चाहिए यह नसीहत देना किसी एक्सिस बैंक के कर्मचारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.