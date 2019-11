महाराष्ट्र में उलटफेर पर बोले शरद पवार- हमारा गठबंधन बरकरार रहेगा, बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे फडणवीस

महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. शरद पवार ने कहा कि न ही एनसीपी के विधायक और न ही कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करेंगे. सच्चे कार्यकर्ता कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे. हम बीजेपी के खिलाफ हैं. शरद पवार ने कहा कि 10 से 11 विधायक अजित पवार के साथ गए हैं. मुझे भी शपथग्रहण का पता सुबह चला. फिलहाल अभी कौन-कौन गया है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन विधायकों के खिलाफ जो ऐक्शन लेना होगा लेंगे. शरद पवार ने कहा कि बीजेपी को समर्थन का फैसला अजित पवार का है. हम कतई इसके पक्ष में नहीं हैं. देवेंद्र फडणवीस सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे.

Uddhav Thackeray: Earlier EVM khel was going on and now this is new khel. From here onwards I don't think elections are even needed.Everyone knows what Chhatrapati Shivaji Maharaj did when betrayed and attacked from the back. pic.twitter.com/lgYCE3tZDY

शरद पवार ने कहा कि भाजपा का समर्थन करने वाले राकांपा विधायकों को पता होना चाहिए कि उनके इस कदम पर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा. उन्होंने कहा कि अजित पवार का फैसला अनुशासनहीनता है, कोई भी राकांपा कार्यकर्ता राकांपा-भाजपा सरकार के समर्थन में नहीं है. वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकांपा विधायकों ने कहा कि उन्हें राज भवन ले जाया गया लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए ले जाया जा रहा है. दूसरी तरफ, कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में चोरी-छिपे सरकार बनाई गई.

NCP Chief Sharad Pawar: I don't know if he(Ajit Pawar) has done this fearing investigating agencies or not. As per my source, 10-11 MLAs were there in Raj Bhavan and out of those, 3 are already here sitting with me. pic.twitter.com/W8JgRlHx6Z