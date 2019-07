भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने से मुंबई के मलाड में 12 और पुणे में 6 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी

महाराष्ट्र के पुणे और मलाड में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. पुणे में सिंहगढ़ कॉलेज की दीवार गिरने से कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल बताए जा रहे हैं. वहीं मलाड के पिंपरीपाड़ा इलाके में दीवार गिरने से दबकर करीब 12 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हादसे की वजह भारी बारिश बताई जा रही है. पुणे में हादसा रात को करीब 1 बजकर 15 मिनट पर हुआ. फिलहाल दोनों जगह राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है.

बता दें, मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है. मुंबई में आज सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है. सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

Mumbai: 12 dead and 13 injured after a wall collapsed on hutments in Pimpripada area of Malad East due to heavy rainfall. Many feared trapped under the debris. Injured have been shifted to nearby hospitals. NDRF team present at the spot; rescue operations underway. #Maharashtrapic.twitter.com/wd18wiVeYM