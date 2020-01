11वीं क्लास की छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म, हॉस्टल सुप्रीटेंडेंट को किया गया सस्पेंड

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दंतेवाड़ा (Dantewada) में एक 11वी क्लास की छात्रा ने नवजात को जन्म दिया. छात्रा ने जिले के पातारास में स्थित एक स्कूल के हॉस्टल में नवजात को जन्म दिया. क्षेत्र की डिप्टी कलेक्टर के मुताबिक, नवजात की जन्म के वक्त ही मौत हो गई. डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि छात्रा पिछले दो सालों से अपने गांव के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी. इस मामले में हॉस्टल के अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबित, डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल छात्रा को अस्पताल में भर्ती किया गया है. वहीं इस मामले में जांच की जा रही है. डिप्टी कलेक्टर ने आगे कहा कि स्कूल के एडमिन ने मृत शिशु को लड़की के घरवालों को सौंप दिया है. वहीं मामले में जांच की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Dy Collector: She was later brought to the hospital. We'll question the medical staff too. Hostel Superintendent was immediately suspended, further action will be taken based on investigation. School admn handed over the stillborn child to girl's parents who reached later.(18.01) https://t.co/W52l7UEJOu