कार ने बाइक सवार युवकों को मारी को टक्कर, कई मीटर तक घसीटते हुए ले गया आरोपी, देखें- VIDEO

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में एक्सीडेंट की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक कार चालक ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मारी और फिर भागने की कोशिश में एक युवक को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया. घटना में दोनों युवकों को चोटें आई हैं. एक्सीडेंट का यह पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है. पुलिस के अनुसार, 13 दिसंबर की रात दो युवक एक बाइक पर सड़क किनारे खड़े थे. पीछे से आ रही एक सफेद रंग की कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी. टक्कर लगते ही बाइक पर आगे बैठा युवक वहीं किनारे गिर गया लेकिन दूसरा युवक सड़क पर जा गिरा. जिसके बाद ड्राइवर ने मौके से भागने की कोशिश की लेकिन युवक कार के आगे था और कुछ दूर तक ड्राइवर उसे घसीटते हुए ले गया.

#WATCH Chhattisgarh: Two bike-borne men were hit by a car after which one of them was dragged by it on road in Raipur. Police say,"Accused has been arrested. The man who was riding the bike received minor injuries while other is seriously injured and admitted to hospital".(13.12) pic.twitter.com/vNJGga3gZM