छत्तीसगढ़: सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर, मौके से AK-47 सहित भारी संख्या में हथियार बरामद

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 7 माओवादियों को मार गिराया. मौके से एके-47, 303 राइफल और 12 बोर बंदूक सिंगल शॉट राइफल सहित गोला बारूद बरामद हुआ. माओवादियों के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड़ अभी भी जारी है. राजनांदगांव जिले के थाना बागनदी एवं बोरतलाव के बीच और महाराष्ट्र सीमा से सटे शेरपार और सीतागोटा के बीच सुरक्षाबलों को माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी और सीएएफ की पार्टी रवाना की गई थी.

सुरक्षाबलों ने बस्तर में 7 नक्सलियों को मार गिराया, हथियार बरामद

DM Awasthi, Director General of Police, Chhattisgarh: 7 Naxals killed in an encounter with District Reserve Guard (DRG) in Sitagota jungle under Bagnadi Police Station in Rajnandgaon. Arms and ammunition recovered. Operation is still underway. pic.twitter.com/OPNt9XEx7f