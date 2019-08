सड़क पर मिला हादसे में घायल युवक तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जुट पड़े मदद में, देखें - VIDEO

मध्यप्रदेश के बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को हादसे में घायल हुए एक युवक को अस्पताल पहुंचाया. वे भोपाल से अपने गांव जैत जा रहे थे. रास्ते में उन्हें सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा मिला. उन्होंने उसे उनके काफिले में शामिल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अपने परिवार के साथ राजधानी भोपाल से पैतृक गांव जैत जा रहे थे. उनके साथ सुरक्षा में शामिल वाहनों का कफिला था. भोपाल-होशंगाबाद रोड पर औद्योगिक नगर मंडीदीप के समीप अज्ञात वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया था. वह सड़क के किनारे अचेत पड़ा था और उसका खून बह रहा था.

वहां से गुजर रहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घायल युवक को देखकर रुक गए. चौहान ने वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर घायल युवक को उठाया और उसे अपने काफिले में शामिल एम्बुलेंस में पहुंचाया. एम्बुलेंस को उन्होंने अस्पताल भेज दिया.

#WATCH: Former Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan stops his convoy and helps a motorcyclist who was injured in an accident on Bhopal-Jait road. pic.twitter.com/YYXH2M1cOv