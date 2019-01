मध्य प्रदेश: 24 घंटे के भीतर दूसरे बीजेपी नेता पर हमला, एक की हत्या तो दूसरे से लाखों की लूट, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल 

मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक कई ऐसी आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं जिनमें अपराधियों ने बीजेपी (BJP Leader) नेताओं को निशाना बनाया है. ताजा मामला मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का है. यहां बेखौफ बदमाशों ने एक बीजेपी (BJP Leader) के एक नेता पर हमला करके उनसे लाखों का आभूषण ले उड़े. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित बीजेपी (BJP Leader) नेता की पहचान जितेंद्र सोनी के रूप में की गई है. वह बीजेपी (BJP Leader) की स्थानीय युनिट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं. इसके साथ ही वह एक ज्वेलर भी हैं. जितेंद्र ने पुलिस को बताया वह बाजार से घर लौट रहे थे तभी पांच से छह लोगों ने उनपर हमला बोल दिया और उनके पास से 30 किलो सिल्वर व 50 हजार से ज्यादा की नकदी ले उड़े.

गौरतलब है कि बीते 24 घंटे में बीजेपी नेताओं के ऊपर हुआ यह दूसरा हमला है. इससे पहले मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के बलवाडी़ में एक भाजपा नेता की हत्या कर दी गई थी. इंदौर, मंदसौर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बलवाड़ी में भाजपा नेता मनोज ठाकरे की हत्या का मामला सामने आया था. बीजेपी नेता मनोज ठाकरे का शव वारला पुलिस स्टेशन सीमा क्षेत्र में एक खेत में मिला था. बताया जा रहा था कि वह मॉर्निंग वॉक पर गए थे. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. हालांकि, इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला और और इसके खिलाफ में सड़क पर उतरने की चेतावनी दी थी.



पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे हत्या करार दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ परिवर्तन की बात कररती है, मगर क्या यही परिवर्तन है. हत्याओं का दौर शुरू हो गया है. पहले इंदौर, फिर मंदसौर में बीजेपी नेता की हत्या हुई. अब बड़वानी में एक और बीजेपी नेता की हत्या हुई है. अपराधी आज बेखौफ डर रहे हैं.

आगे उन्होंने कहा कि सरकार इसे हल्के में ले रही है. मंदसौर में बीजेपी नेता की हत्या के पीछे बड़ी साजिश नजर आ रही है. मैं सीबीआई जांच की मांग की. बड़वानी में बीजेपी नेता की हत्या हुई है. मैं सरकार को तेचा रहा हूं कि अगर ऐसी घटनाएं नहीं रूकीं तो भाजपा सड़क पर उतरेगी.

