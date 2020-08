938 करोड़ के कथित बैंक लोन स्कैम में मुरैना की फर्म के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस

सीबीआई ने केएस ऑयल लिमिटेड के दिल्ली और मुरैना स्थित प्लांट पर तलाशी ली. इस फर्म के मध्य प्रदेश में इस फर्म के मुरैना, रतलाम और गुना में प्लांट हैं, वहीं राजस्थान के कोटा और पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इसका प्लांट है.

10 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी करके विदेश भागने वाले आरोपी को भारत लाई CBI

आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'आरोप है कि फोरेंसिंक ऑडिट के निष्कर्षों से पता चला कि लोन के लिए आवेदन करते समय कंपनी की वित्तीय स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया. यह भी आरोप है कि फर्म ने धोखाधड़ी करके लोन की रकम का दुरुपयोग किया.'



A CBI team on Saturday multiple locations in Morena, MP in connection with a bank fraud case. They registered an FIR against the directors of K S Oils Ltd in an alleged Rs 938 crore bank loan scam. Searches were conducted in Morena and Delhi. pic.twitter.com/n5V27q5Svu