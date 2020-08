VIDEO: गांव तक नहीं पहुंचती एंबुलेंस, गर्भवती महिला को टोकरी में बैठाकर की नदी पार

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दो व्यक्ति डंडे पर टोकरी के सहारे बनाई इस जुगाड़ू पालकी के जरिए गर्भवती महिला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. वीडियो दो और व्यक्ति साथ में चलते दिख रहे हैं ताकि लंबे सफर पर एक-एक कर भार कांधे पर लिए आगे बढ़ा जा सके.

इस वीडियो में दिख रहा है कि ये लोग गर्भवती महिला को ऐसी ही नदी भी पार करा रहे हैं. नदी के पार कुछ और लोग खड़े दिख रहे हैं जो इनकी मदद के लिए वहां मौजूद हैं. बाद में महिला को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

#WATCH : A pregnant woman from Kadnai village of Surguja was carried on a makeshift basket through a river, as ambulance couldn't reach the village due to lack of proper road connectivity. The woman was later taken to the nearby govt hospital. #Chhattisgarh (1/8) pic.twitter.com/eenlZaWLOJ

आपको बता दें कि पिछले महीने भी छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी. राज्य के बीजापुर जिले में एक गर्भवती महिला (Pregnant woman) की बड़े बर्तन में बैठकर नदी पार करने की तस्वीर सामने आई थी.

Chhattisgarh: Pregnant woman crossed river in a utensil, with her family's help in Bijapur's Gorla, to go to hospital 15 km away on the other side on 14th July. Family did this in absence of road/bridge. Woman later gave birth to stillborn child, family alleges medical negligence pic.twitter.com/UG06E8PWXc