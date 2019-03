छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा फैसला किया है. राज्य सरकार ने झीरम घाटी हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के फैसले के बाद अब 'बस्तर टाइगर' के नाम से विख्यात शहीद महेंद्र कर्मा (Mahendra Karma)के पुत्र को डिप्टी कलेक्टर की नौकरी देने का निर्णय लिया है. डिप्टी कलेक्टर की नौकरी पाने वाले आशीष कर्मा झीरम हमले में शहीद हुए महेंद्र कर्मा के तीसरे बैटे हैं. कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि बैठक में किसानों के और वनवासियों के मुद्दे पर चचार्एं हुईं. राज्य सरकार के पास महेंद्र कर्मा ( Mahendra Karma) के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रस्ताव आया था. राज्य सरकार ने उन्हें डिप्टी कलेक्टर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. गौरतलब है कि नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा की हत्या झीरम हमले में 25 मई, 2013 को की थी. महेंद्र कर्मा की हत्या के बाद उनकी पत्नी देवती कर्मा दंतेवाड़ा से चुनाव जीती थीं. हालांकि इस हमले के पीछे से पर्दा नहीं उठ सका है.

Chhattisgarh Minister Ravindra Choubey: Ashish Karma, son of late Congress leader Mahendra Karma who was killed in a Naxal attack in Bastar in 2013, has been appointed as Deputy Collector. (02.03.2019)