VIDEO: बलरामपुर में रेप को 'छोटी घटना' बताकर फंसे छत्तीसगढ़ के मंत्री, BJP ने की हटाने की मांग

मंत्री जी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं. मंत्री जी के बयान से जाहिर है कि किसी पत्रकार ने उनसे बलरामपुर में नाबालिग से रेप की घटना को लेकर सवाल किया और फिर जवाब में वह कहते हैं, 'हमारे यहां जो घटना हुई, वो इस तरह की घटना नहीं है. इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में, रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं. रमन सिंह जी की जुबान क्यों बंद है. उनको ये जवाब देना चाहिए कि हाथरस में जो घटना हुई, क्या वो अच्छा हुआ है. उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं. एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में यहां, छत्तीसगढ़ में. वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के सिवा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं.'

14 year old minor in Balrampur, Chhattisgarh wad drugged, raped, strangled and left to die, @INCMP@INCIndia labour minister Shiv Kumar Dahariya allegedly called it a ‘small incident as compared to #Hathras@drramansingh@BJP4CGState demands resignation @GargiRawatpic.twitter.com/o9W17eLP9Y