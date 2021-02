VIDEO: 'दिन में राम मंदिर का चंदा लेते और रात में उसी से शराब पी जाते हैं BJP नेता'- कांतिलाल भूरिया

कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा, "मैं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछता हूं कि राम मंदिर (Ram Temple) के निर्माण के नाम पर इतने सालों तक आपने जो चंदा लिया है वो कहां है? उसे राम मंदिर ट्रस्ट में क्यों नहीं जमा करवाते? बीजेपी के कुछ नेता दिन में लोगों से राम मंदिर के नाम पर चंदा ले रहे हैं और रात में उसी पैसे से शराब पी रहे हैं."

