Coronavirus संकट: एमपी में बढ़े मामले तो कांग्रेस ने कसा तंज 'BJP मस्त MP त्रस्त', पूछा- अब तक कैबिनेट क्यों नहीं?

एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है, 'एमपी का इंदौर कोरोना केंद्र बन चुका है, कोरोना के खिलाफ कदम उठाने के समय भाजपा सरकार एमपी की निर्वाचित सरकार को गिराने में व्यस्त थी. एमपी शासन में मंत्रिमंडल के एकमात्र सदस्य शिवराज सिंह हैं. इस नाजुक समय में एमपी को स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय को संभाल कर कोरोना के खिलाफ कदम उठा सके. एमपी में कोरोना के 1310 मामले और 69 मौतें हो चुकी हैं, ये आंकड़े भयभीत करते हैं.' कांग्रेस ने ये सारे ट्वीट 'भाजपामस्त_MPत्रस्त' हैशटेग के साथ किए हैं.

इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में लिखा है, 'मध्य प्रदेश में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भाजपा का क्या मास्टर प्लान है, जहां अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बनाया गया है और कई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी खुद संक्रमित हो गए हैं.'

