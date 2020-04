Indore Coronavirus: इंदौर में आज बढ़े कोरोना के 22 मामले, शहर में संक्रमितों की संख्या 328, अब तक 33 की मौत

कोरोना की चपेट में घिरे इंदौर शहर के बारे में बताते हुए शहर के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जादिया ने बताया, 'आज कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है. इंदौर में अब संक्रमितों की संख्या 328 हो गई है और 33 लोगों की मौत हो चुकी है.'

बताते चलें कि दुनिया के साथ-साथ भारत में भी कोरोनावायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका यह वायरस अब तक एक लाख से ज्यादा जानें ले चुका है. दुनियाभर में 18 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं. भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 9152 हो गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 796 नए मामले सामने आए हैं और 35 लोगों की मौत हुई है. देश में अभी तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 857 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं. देश के सभी राज्यों से इसके मरीज सामने आ रहे हैं. केंद्र सरकार ने इससे बचाव के चलते ही देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है. 14 अप्रैल को यह लॉकडाउन खत्म हो रहा है. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है. दोनों राज्यों में अब 30 अप्रैल तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. अन्य राज्य सरकारें भी इसे बढ़ाने पर विचार कर रही हैं.

22 new COVID19 positive cases & 1 death reported today; total number of positive cases in Indore is 328 & total 33 deaths: Indore Chief Medical and Health Officer Dr. Praveen Jadia (file pic)#MadhyaPradeshpic.twitter.com/lyTFYQHaW2