मध्यप्रदेश के सागर शहर में दलित परिवार के जुलूस पर हमला, देखें- VIDEO

मध्यप्रदेश के सागर शहर में शनिवार की रात में एक दलित परिवार के जुलूस, पर हमला किया गया. लक्ष्मण अहिरवार और उनके परिजनों पर दबंगों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वे जन्मदिन का जश्न मनाते हुए जा रहे थे. मोतीनगर इलाके में सोनी घोसी और उसके दोस्तों ने जुलूस पर तलवार और रॉड से हमला किया. सोनू घोसी खुद पिछड़ी जाति से आता है. उसके परिवार की छवि दबंगों की है. उसके परिवार को स्थानीय शराब माफिया से भी जोड़ा जाता है.

मोबाइल पर रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में वह और उसके साथी तलवार से जुलूस में ट्यूबलाइट और छतरी तोड़ते देखे जा सकते हैं. मोती नगर के पुलिस स्टेशन प्रभारी सतीश सिंह ने कहा कि मुख्य आरोपी सोनू घोसी और अन्य को आईपीसी और एससी/एसटी अत्याचार (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

A birthday procession carried out by a Dalit family was allegedly attacked by a group of men armed with swords and rods in Sagar.