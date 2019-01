मध्य प्रदेश: 5 हजार रुपये के लिए सरकारी अस्पताल ने गर्भवती महिला का नहीं किया इलाज

मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकारी अस्पताल का शर्मनाक चेहरा सामने आया है. मध्य प्रदेश के दमोह में 5 हजार रुपये के लिए सरकारी अस्पताल के स्टाफ ने गर्भवती महिला का नहीं इलाज किया. घटना मंगलवार रात तेंदू खेड़ा की है.

गर्भवती महिला के पति ब्रजेश रेकवार ने कहा कि 'मैं यहां अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए अपने परिवार के साथ आया था. अस्पताल की नर्स ने कहा कि मुझे 5 हजार रुपये जमा करने होंगे. नहीं तो वह कुछ भी नहीं करेगी.'

Damoh: A pregnant lady was allegedly denied treatment by govt hospital staff for not paying Rs.5000 in Tendu Kheda yesterday. Narayan Singh, SDM says," statements of relatives revealed that hospital staff had demanded money. Proper action will be taken." #MadhyaPradeshpic.twitter.com/Xd4fssi4tE