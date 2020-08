PM मोदी की आपत्तिजनक फोटो ट्वीट करने पर जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने किया विवादित ट्वीट, बीजेपी की शिकायत पर NCW ने लिया संज्ञान

पवन सिंघल ने बताया, "पहली नजर में लगता है कि पटवारी के ट्विटर खाते पर शनिवार को पोस्ट की गयी विवादास्पद फोटो प्रधानमंत्री की उस मूल तस्वीर से छेड़-छाड़ कर तैयार की गयी है जिसमें वह अयोध्या में पांच अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होते दिखायी दे रहे हैं."

BJP members lodged an FIR against Congress MLA Jitu Patwari for tampering with a photograph of Prime Minister Narendra Modi. A case has been registered under sections 464 & 181 of the IPC. Probe underway: Pawan Singhal, Inspector Chhatripura Police Station #Indorepic.twitter.com/XWYeUSsPY5