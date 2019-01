MP के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर बोले- दिग्विजय ने दिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर, मैं कर रहा हूं विचार

भारतीय जनता पार्टी (BJP)के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर (Babulal Gaur) ने दावा किया है कि दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने उन्हेंकांग्रेस (Congress)के टिकट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने बताया कि उन्हें यह प्रस्ताव भोपाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का दिया गया था. गौर ने कांग्रेस ज्वाइन करने के दिग्विजय सिंह के प्रस्ताव की रिपोर्ट्स पर कहा, 'वह मेरे पास आए थे. उन्होंने मुझे भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था. मैंने उन्हें कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा.' बाबू लाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं. वह अगस्त 2004 से नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं.

गौर का बयान ऐसे समय पर आया है, जब राज्य में राजनीतिक पार्टियां खरीद-फरोख्त पर बयानबाजी दे रही हैं. हालही प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराने के लिये भाजपा द्वारा विधायकों को धन का लालच दिये जाने के कांग्रेस के आरोपों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर विवाद खड़ा हो गया था.

