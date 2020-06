नियम तोड़कर बारात निकालना दूल्हे को पड़ा महंगा, शहरी निकाय अधिकारियों की पकड़ में आया और फिर...,देखें VIDEO

इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के स्वास्थ्य अधिकारी विवेक गंगराड़े ने कहा, "कोविड-19 को लेकर जारी नियमित जांच के दौरान देवी अहिल्या मार्ग पर जब एक कार को रोका गया, तो इसमें धर्मेन्द्र निराले नामक दूल्हा 12 बारातियों के साथ बैठा मिला." उन्होंने बताया कि प्रशासन ने निराले की बारात में हालांकि 12 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी. लेकिन दूल्हा और सभी 12 बाराती शारीरिक दूरी के नियम तोड़ते हुए एक ही गाड़ी में पास-पास बैठे थे.



A groom was fined Rs 2,100 in #Indore after civic officials saw him sit in a vehicle with 12 others who were part of his marriage none of them wearing #Masks4All#CoronaUpdatesInIndia#COVID19#COVID__19#CoronavirusIndia#lockdownpic.twitter.com/gSDBgrHs7t